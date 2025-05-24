Завод Азот в Росії 24 травня атакували дрони — є постраждалі

Вибухи в Росії. Фото: скриншот з відео

Дрони уразили російський хімічний завод "Азот" у Тульській області у ніч проти 24 травня. На місці спалахнула сильна пожежа, а також є постраждалі.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram.

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Коваленко розповів, що цієї ночі дрони уразили хімічне підприємство "Азот", яке виготовляє продукцію, у тому числі для воєнних цілей.

За його словами, там виготовляється:

аміачна селітра — використовується як компонент для виробництва вибухових речовин,

метанол — може служити сировиною для виробництва пального, включаючи компоненти для ракетного палива,

аргон — інертний газ, що застосовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості.

Місцеві повідомляють про вибухи й пожежу. Пошкоджено газопровід, постраждали троє людей.

Нагадаємо, 23 травня в Росії розбився військовий гелікоптер з екіпажем. Він впав у районі селища Наришкіно в Орловській області.

Крім того, 23 травня Сили оборони України уразили об’єкт ВПК у Росії. Йдеться про ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області.