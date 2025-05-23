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Головна Армія Сили оборони України уразили об’єкт ВПК у Росії — деталі

Сили оборони України уразили об’єкт ВПК у Росії — деталі

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Дата публікації: 23 травня 2025 15:14
Українські воїни вразили завод Енергія в Росії — деталі від Генштабу ЗСУ
Вибух у Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

Підрозділі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України разом з іншими складовими Сил оборони уразили об’єкт військово-промислового комплексу Росії. Йдеться про ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у пʼятницю, 23 травня.

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Підтверджено влучання в район ПАТ "Енергія" — зафіксовано кілька вибухів.

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Пожежа внаслідок вибухів. Фото: Генштаб ЗСУ

На території об’єкта спалахнула пожежа. Наразі триває уточнення інформації щодо наслідків удару.

Що відомо обʼєкт ВПК

"ПАТ "Енергія" — один з найбільших в РФ виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби", — йдеться у повідомленні.

Крім того, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що зупинка роботи ПАТ може лишити частину військової техніки та засобів ураження  РФ без критично важливих елементів живлення.

"Сили оборони продовжують цілеспрямовану бойову роботу по важливих військових цілях РФ, щоб змусити Росію припинити збройну агресію проти України", — додали в Генштабі ЗСУ.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Херсонщині ліквідували чотирьох російських окупантів з підрозділу "Ахмат".

А 21 травня у Генштабі спростували чутки про завершення операції України в Курській області.

війна ЗСУ Україна Генштаб ЗСУ Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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