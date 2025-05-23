Украинские воины поразили завод Энергия в России — детали от Генштаба ВСУ

Взрыв в России. Фото иллюстративное: росСМИ

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины вместе с другими составляющими Сил обороны поразили объект военно-промышленного комплекса России. Речь идет о ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в пятницу, 23 мая.

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Удар по ПАО "Энергия"

Подтверждено попадание в район ПАО "Энергия" — зафиксировано несколько взрывов.

Пожар в результате взрывов. Фото: Генштаб ВСУ

На территории объекта вспыхнул пожар. Сейчас продолжается уточнение информации о последствиях удара.

Что известно об объекте ВПК

"ПАО "Энергия" — один из крупнейших в РФ производителей химических источников тока. Предприятие является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы", — говорится в сообщении.

Кроме того, завод обеспечивает изготовление батарей для ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники.

В Генштабе ВСУ сообщили, что остановка работы ПАО может оставить часть военной техники и средств поражения РФ без критически важных элементов питания.

"Силы обороны продолжают целенаправленную боевую работу по важным военным целям РФ, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", — добавили в Генштабе ВСУ.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, на Херсонщине ликвидировали четырех российских оккупантов из подразделения "Ахмат".

А 21 мая в Генштабе опровергли слухи о завершении операции Украины в Курской области.