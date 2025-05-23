Украинские воины поразили завод Энергия в России — детали от Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины поразили объект ВПК в России — детали
Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины вместе с другими составляющими Сил обороны поразили объект военно-промышленного комплекса России. Речь идет о ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в пятницу, 23 мая.
Удар по ПАО "Энергия"
Подтверждено попадание в район ПАО "Энергия" — зафиксировано несколько взрывов.
На территории объекта вспыхнул пожар. Сейчас продолжается уточнение информации о последствиях удара.
Что известно об объекте ВПК
"ПАО "Энергия" — один из крупнейших в РФ производителей химических источников тока. Предприятие является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы", — говорится в сообщении.
Кроме того, завод обеспечивает изготовление батарей для ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники.
В Генштабе ВСУ сообщили, что остановка работы ПАО может оставить часть военной техники и средств поражения РФ без критически важных элементов питания.
"Силы обороны продолжают целенаправленную боевую работу по важным военным целям РФ, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", — добавили в Генштабе ВСУ.
Напомним, на Херсонщине ликвидировали четырех российских оккупантов из подразделения "Ахмат".
А 21 мая в Генштабе опровергли слухи о завершении операции Украины в Курской области.
Читайте Новини.LIVE!