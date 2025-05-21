ЗСУ безпілотниками атакували Болхівський завод напівпровідникових приладів, — Генштаб

Вибухи на Болхівському заводі. Фото: скриншот

У ніч проти середи, 21 травня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили в Орловській області РФ Болхівський завод напівпровідникових приладів. Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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У Генштабі зазначили, що Болхівський завод є одним з провідних підприємств Росії в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів.

"Основними напрямками діяльності є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів", — йдеться у повідомленні.

Українське командування наголошує, що підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал".

"Попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щорічно він виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб", — додали у Генштабі.

Військові кажуть, що підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БпЛА.

"Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єкту уточнюється", — підсумували у Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, удар по Болхівському заводу напівпровідникових приладів (АТ "БЗПП") стався у часовому проміжку з 00:20 до 05:30 21 травня.

Раніше вибухи у Росії лунали на 51-му арсеналі Головного управління ракетно-артилерійського озброєння (ГРАУ).