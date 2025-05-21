ВСУ беспилотниками атаковали Болховский завод полупроводниковых приборов, - Генштаб

Взрывы на Болховском заводе. Фото: скриншот

В ночь на среду, 21 мая, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины поразили в Орловской области РФ Болховский завод полупроводниковых приборов. Предприятие поставляет продукцию по меньшей мере 19 предприятий военно-промышленного комплекса России.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Атака на завод в РФ

В Генштабе отметили, что Болховский завод является одним из ведущих предприятий России в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов.

"Основными направлениями деятельности является производство полупроводниковых приборов, микроэлектроники, силовой электроники, диодов и диодных сборок, микросхем для импульсных источников питания, оптоэлектронных коммутаторов, сервоприводов", — говорится в сообщении.

Украинское командование отмечает, что предприятие поставляет продукцию по меньшей мере 19 предприятий военно-промышленного комплекса России, связанных с производством в частности самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал".

"Несмотря на то, что завод находится под международными санкциями, ежегодно он производит почти 3 миллиона приборов, а работает на нем около 700 человек", — добавили в Генштабе.

Военные говорят, что подтверждено достижение района цели десятью единицами БпЛА.

"Зафиксирован пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется", — подытожили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним, удар по Болховскому заводу полупроводниковых приборов (АО "БЗПП") произошел во временном промежутке с 00:20 до 05:30 21 мая.

Ранее взрывы в России раздавались на 51-м арсенале Главного управления ракетно-артиллерийского вооружения (ГРАУ).