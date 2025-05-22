На Херсонщині знищено авто з офіцерами Ахмату

ГУР підтвердило ліквідацію кадирівців у Скадовську
В Херсонській області, між Скадовськом і Антонівкою, на тимчасово окупованій території було знищено автомобіль УАЗ Patriot. Там перебували четверо російських військових з підрозділу "Ахмат" — спецпідрозділу, що у складі військ національної гвардії Росії.
Про це повідомила пресслужба ГУР МОУ.
В Скадовську ліквідували офіцерів з "Ахмату"
Як повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, всі офіцери, що були в салоні, загинули на місці.
Зазначається, що після першого удару відбувся другий детонаційний вибух — спрацював боєкомплект, який перевозили окупанти.
Нагадаємо, партизани руху "АТЕШ" повідомили вчора про успішний підрив автомобіля російських військових в Херсонській області.
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