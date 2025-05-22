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Головна Армія ГУР підтвердило ліквідацію кадирівців у Скадовську

ГУР підтвердило ліквідацію кадирівців у Скадовську

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Дата публікації: 22 травня 2025 12:10
На Херсонщині знищено авто з офіцерами Ахмату
Бійці батальйону "Ахмат". Фото ілюстративне: росЗМІ

В Херсонській області, між Скадовськом і Антонівкою, на тимчасово окупованій території було знищено автомобіль УАЗ Patriot. Там перебували четверо російських військових з підрозділу "Ахмат" — спецпідрозділу, що у складі військ національної гвардії Росії.

Про це повідомила пресслужба ГУР МОУ

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Як повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, всі офіцери, що були в салоні, загинули на місці.

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Повідомлення ГУР. Фото: скриншот

Зазначається, що після першого удару відбувся другий детонаційний вибух — спрацював боєкомплект, який перевозили окупанти.

Нагадаємо, партизани руху "АТЕШ" повідомили вчора про успішний підрив автомобіля російських військових в Херсонській області. 

Також офіцер Головного управління розвідки з позивним "Філософ" розповів про чотири успішні військові операції, які серйозно вплинули на хід війни

російські війська вибух Рамзан Кадиров ГУР Скадовськ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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