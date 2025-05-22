ТОП-спецоперацій ГУР — битва за Київ, Харківський контрнаступ та звільнення острова Зміїний

Український розвідник. Фото: ГУР

Кілька спецоперацій підрозділів Головного управління розвідки (ГУР) мали вирішальний вплив на перебіг повномасштабної війни. Вони відбувались у різний час і у різних регіонах України.

Про це розповів Герой України, офіцер Головного управління розвідки з позивним "Філософ" в інтерв'ю РБК-Україна.

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Попри те, що розвідник підкреслює важливість кожної операції підрозділів активних дій, він виокремив чотири, які, за його словами, стали стратегічно переломними. Першою "Філософ" називає битву за Київ — саме від оборони столиці, на його думку, залежало саме існування держави:

"Битва за Київ важлива тим, що якби ми втратили столицю, то на цьому б і закінчилася вся наша оборона і війна", — наголосив він, додавши, що внесок ГУР у захист Київщини був неоціненним.

Другою за значенням операцією розвідник вважає Харківський контрнаступ, який мав не лише військове, а й символічне значення.

"Усі ж пам’ятають історію національно-визвольних змагань початку ХХ століття. Про те, як більшовики утворили в Харкові маріонетковий уряд, який нібито говорив від імені простих людей і все таке. Думаю, якби росіянам вдалося захопити Харків – вони б провернули те саме знову. Тому критично важливо було не втратити це місто", — зазначив розвідник. Він підкреслив, що особливу роль в операції відіграв підрозділ "Кракен".

Третьою за важливістю спецоперацією "Філософ" називає деокупацію острова Зміїний, значення якої, на його думку, досі недооцінене. Розвідник пояснює, що після звільнення острова Зміїний ситуація в Чорному морі кардинально змінилася. Раніше російські сили фактично контролювали все узбережжя України аж до кордону з Румунією, що повністю перекривало морське сполучення

"Але коли Зміїний український, то де та червона лінія? Правильно – вона зсунулася до Криму. Сьогоднішні торгові шляхи, зерновий коридор – це все запрацювало тільки через те, що Зміїний сьогодні повернуто Україні. Це стратегічний рівень задач, виконаний підрозділами активних дій", — каже він.

Окремо офіцер ГУР згадав і морську операцію в Енергодарі у 2022 році, яка, хоч і залишилася маловідомою широкому загалу, мала великі наслідки. "Філософ" розповів, що ця операція стала першою водною місією для їхнього підрозділу. Її результатом стало те, що ворог був змушений перекинути до 10 тисяч своїх бійців, аби стримати українські дії. Це, у свою чергу, дало ЗСУ змогу восени провести масштабний наступ і звільнити великі території на Херсонщині.

Нагадаємо, острів Зміїний вже у перший день повномасштабної війни став символом українського спротиву російській агресії. Зараз контроль над ним забезпечують Сили оборони. Спецпризначенці Головного управління розвідки України розповіли про один з небезпечних моментів спецоперації зі звільнення острова Зміїний.