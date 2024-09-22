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Понад добу в морі на гумовому човні — у WSJ розкрили деталі звільнення острова Зміїний

22 вересня 2024 15:40
Галина Шподарева - редактор
Звільнення остова Зміїний — подробиці спецоперації ГУР
Розвідники та прикордонники на Зміїному відновили знак державного кордону України. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Спецпризначенці Головного управління розвідки України розповіли про один з небезпечних моментів спецоперації зі звільнення острова Зміїний. Шторм перекинув моторний човен розвідників і військові понад добу блукали в морі на гумовому човні з веслами.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

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Понад два роки тому двоє українських спецпризначенців ГУР облетіли на гірокоптері острів Зміїний і оглянули місце руйнувань, перш ніж спуститися для виконання спецоперації. У звільненні острова брали участь бійці спецпідрозділу "Тимур", елітного підрозділу військової розвідки України. 

"Скелястий клаптик землі за 20 миль від узбережжя має шрами від безперервних українських атак, щоб його відвоювати. Окрім цього, острів завалений понівеченими рештками російської військової техніки та будівель, які перетворилися на  купи уламків", — пише WSJ. 

У квітні 2022 року Україна потопила флагман Чорноморського флоту Росії, корабель "Москва" та після цього безперервно обстрілювати острів ракетами, потопила російські катери і знищила гелікоптер. Українські реактивні системи залпового вогню "Ураган" вели вогонь безпосередньо з барж, розміщених навколо дельти Дунаю.

"Почали систематично працювати з середини червня 2022 року та змусили їх покинути острів за два тижні", — представник ГУР "Шекспір".

Відновлення контролю над Зміїним

"Як каже історична приказка: "Хто контролює острів Зміїний, той контролює море", — сказав офіцер ГУР "Нед".

"Рамзес" разом із п'ятьма спецпризначенцями зі спецпідрозділу "Тимур" висадилися на острів вночі задля забезпечення контролю України над територіями. 

"Четверо з них на чолі з "Рамзесом" піднялися на скелю і повільно пробралися крізь будівлі та повз техніку, яка була замінована росіянами, що відходили. Під дощем і туманом вони почали розміновувати будівлі і збирати документи, які були залишені в поспіху. Рамзес підняв на острові український прапор", — йдеться в статті. 

На зворотному шляху розпочався шторм, хвилі перекинули моторний човен та розвідникам вдалося пересісти на надувний човен з веслами. Військові провели 28 годин, вичерпуючи воду, яка через борти потрапляла до човна, підтримувати човен в надутому стані за допомогою помпи. 

Як пише WSJ, основна битва в цій частині Чорного моря зараз точиться за кілька газових бурових установок на схід від острова, які захопила Росія. 

Нагадаємо, у червні 2022 року спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України разом з побратимами з Головного управління розвідки та Збройних сил провели унікальну операцію та деокупували острів Зміїний.

Також ми писали, що острів Зміїний став символом українського спротиву російській агресії. А його звільнення — однією з перших значних перемог України у війні проти окупанта. Сьогодні острів залишається форпостом України у Чорному морі.

війна розвідка деокупація України ГУР острів Зміїний

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