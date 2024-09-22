Освобождение остова Змеиный — подробности спецоперации ГУР

Разведчики и пограничники на Змеином восстановили знак государственной границы Украины. Фото: скриншот

Спецназовцы Главного управления разведки Украины рассказали об одном из опасных моментов спецоперации по освобождению острова Змеиный. Шторм опрокинул моторную лодку разведчиков и военные более суток плавали в море на резиновой лодке с веслами.

Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Читайте также:

Освобождение Змеиного — в ГУР сообщили подробности

Более двух лет назад двое украинских спецназовцев ГУР облетели на гирокоптере остров Змеиный и осмотрели место разрушений, прежде чем спуститься для выполнения спецоперации. В освобождении острова участвовали бойцы спецподразделения "Тимур", элитного подразделения военной разведки Украины.

"Скалистый клочок земли в 20 милях от побережья имеет шрамы от непрерывных украинских атак, чтобы его отвоевать. Кроме этого, остров завален изуродованными остатками российской военной техники и зданий, которые превратились в груды обломков", — пишет WSJ.

В апреле 2022 года Украина потопила флагман Черноморского флота России, корабль "Москва" и после этого непрерывно обстреливала остров ракетами, потопила российские катера и уничтожила вертолет. Украинские реактивные системы залпового огня "Ураган" вели огонь непосредственно с барж, размещенных вокруг дельты Дуная.

"Начали систематически работать с середины июня 2022 года и заставили их покинуть остров за две недели", — представитель ГУР "Шекспир".

Восстановление контроля над Змеиным

"Как говорит историческая поговорка: "Кто контролирует остров Змеиный, тот контролирует море", — сказал офицер ГУР "Нед".

"Рамзес" вместе с пятью спецназовцами из спецподразделения "Тимур" высадились на остров ночью для обеспечения контроля Украины над территориями.

"Четверо из них во главе с "Рамзесом" поднялись на скалу и медленно пробрались сквозь здания и мимо техники, которая была заминирована отходившими россиянами. Под дождем и туманом они начали разминировать здания и собирать документы, которые были оставлены в спешке. "Рамзес" поднял на острове украинский флаг", — говорится в статье.

На обратном пути начался шторм, волны опрокинули моторную лодку и разведчикам удалось пересесть на надувную лодку с веслами. Военные провели 28 часов, вычерпывая воду, которая через борта попадала в лодку, поддерживать лодку в надутом состоянии с помощью помпы.

Как пишет WSJ, основная битва в этой части Черного моря сейчас идет за несколько газовых буровых установок к востоку от острова, которые захватила Россия.

Напомним, в июне 2022 года спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины вместе с побратимами из Главного управления разведки и Вооруженных сил провели уникальную операцию и деоккупировали остров Змеиный.

Также мы писали, что остров Змеиный стал символом украинского сопротивления российской агрессии. А его освобождение — одной из первых значительных побед Украины в войне против оккупанта. Сегодня остров остается форпостом Украины в Черном море.