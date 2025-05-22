ТОП-спецопераций ГУР - битва за Киев, Харьковское контрнаступление и освобождение острова Змеиный

Украинский разведчик. Фото: ГУР

Несколько спецопераций подразделений Главного управления разведки (ГУР) имели решающее влияние на ход полномасштабной войны. Они происходили в разное время и в разных регионах Украины.

Об этом рассказал Герой Украины, офицер Главного управления разведки с позывным "Философ" в интервью РБК-Украина.

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Несмотря на то, что разведчик подчеркивает важность каждой операции подразделений активных действий, он выделил четыре, которые, по его словам, стали стратегически переломными. Первой "Философ" называет битву за Киев — именно от обороны столицы, по его мнению, зависело само существование государства:

"Битва за Киев важна тем, что если бы мы потеряли столицу, то на этом бы и закончилась вся наша оборона и война", — подчеркнул он, добавив, что вклад ГУР в защиту Киевщины был неоценимым.

Второй по значению операцией разведчик считает Харьковское контрнаступление, которое имело не только военное, но и символическое значение.

"Все же помнят историю национально-освободительной борьбы начала ХХ века. О том, как большевики создали в Харькове марионеточное правительство, которое якобы говорило от имени простых людей и все такое. Думаю, если бы россиянам удалось захватить Харьков — они бы провернули то же самое снова. Поэтому критически важно было не потерять этот город", — отметил разведчик. Он подчеркнул, что особую роль в операции сыграло подразделение "Кракен".

Третьей по важности спецоперацией "Философ" называет деоккупацию острова Змеиный, значение которой, по его мнению, до сих пор недооценено. Разведчик объясняет, что после освобождения острова Змеиный ситуация в Черном море кардинально изменилась. Ранее российские силы фактически контролировали все побережье Украины вплоть до границы с Румынией, что полностью перекрывало морское сообщение.

"Но когда Змеиный украинский, то где та красная линия? Правильно — она сдвинулась к Крыму. Сегодняшние торговые пути, зерновой коридор — это все заработало только потому, что Змеиный сегодня возвращен Украине. Это стратегический уровень задач, выполненный подразделениями активных действий", — говорит он.

Отдельно офицер ГУР вспомнил и морскую операцию в Энергодаре в 2022 году, которая, хоть и осталась малоизвестной широкой общественности, имела большие последствия. "Философ" рассказал, что эта операция стала первой водной миссией для их подразделения. Ее результатом стало то, что враг был вынужден перебросить до 10 тысяч своих бойцов, чтобы сдержать украинские действия. Это, в свою очередь, дало ВСУ возможность осенью провести масштабное наступление и освободить большие территории на Херсонщине.

Напомним, остров Змеиный уже в первый день полномасштабной войны стал символом украинского сопротивления российской агрессии. Сейчас контроль над ним обеспечивают Силы обороны. Спецназовцы Главного управления разведки Украины рассказали об одном из опасных моментов спецоперации по освобождению острова Змеиный.