На Херсонщине уничтожено авто с офицерами Ахмата

Бойцы батальона "Ахмат". Фото иллюстративное: росСМИ

В Херсонской области, между Скадовском и Антоновкой, на временно оккупированной территории был уничтожен автомобиль УАЗ Patriot. Там находились четверо российских военных из подразделения "Ахмат" — спецподразделения в составе войск национальной гвардии России.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МОУ.

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Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, все офицеры, которые были в салоне, погибли на месте.

Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Отмечается, что после первого удара произошел второй детонационный взрыв — сработал боекомплект, который перевозили оккупанты.

Напомним, партизаны движения "АТЕШ" сообщили вчера об успешном подрыве автомобиля российских военных в Херсонской области.

Также офицер Главного управления разведки с позывным "Философ" рассказал о четырех успешных военных операциях, которые серьезно повлияли на ход войны.