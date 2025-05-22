На Херсонщине уничтожено авто с офицерами Ахмата

ГУР подтвердило ликвидацию кадыровцев в Скадовске
В Херсонской области, между Скадовском и Антоновкой, на временно оккупированной территории был уничтожен автомобиль УАЗ Patriot. Там находились четверо российских военных из подразделения "Ахмат" — спецподразделения в составе войск национальной гвардии России.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МОУ.
В Скадовске ликвидировали офицеров из "Ахмата"
Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, все офицеры, которые были в салоне, погибли на месте.
Отмечается, что после первого удара произошел второй детонационный взрыв — сработал боекомплект, который перевозили оккупанты.
Напомним, партизаны движения "АТЕШ" сообщили вчера об успешном подрыве автомобиля российских военных в Херсонской области.
Также офицер Главного управления разведки с позывным "Философ" рассказал о четырех успешных военных операциях, которые серьезно повлияли на ход войны.
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