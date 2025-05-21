У Генштабі заявили, що операція ЗСУ на Курщині триває

Українські військові під час завдання. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

У Генеральному штабі Збройних сил України спростували чутки про нібито завершення операції Сил оборони на Курщині. Відтак, операція українських військових на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ у середу, 21 травня, в Telegram.

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Операція ЗСУ на Курщині триває — подробиці

У Генштабі наголосили, що заяви представників Росії щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області не відповідають реальній обстановці.

"Операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває. Хоча умови залишаються складними, українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику", — повідомили у Генштабі.

А також додали, що загалом, з початку операції на Курському напрямку противник втратив 63 402 військовослужбовця, з них 25625 осіб убитими.

Крім того, у полон взятий 971 ворожий воїн. Знищено або пошкоджено 5664 одиниць озброєння та військової техніки росіян.

Також, за інформацією Генштабу, українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області РФ.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно на Курському напрямку українські прикордонники завдали точного удару по позиціях росіян.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ завдали удару по російському пункту управління БпЛА на Курщині.