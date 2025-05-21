У Генштабі заявили, що операція ЗСУ на Курщині триває

У Генштабі спростували чутки про завершення операції на Курщині
У Генеральному штабі Збройних сил України спростували чутки про нібито завершення операції Сил оборони на Курщині. Відтак, операція українських військових на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває.
Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ у середу, 21 травня, в Telegram.
Операція ЗСУ на Курщині триває — подробиці
У Генштабі наголосили, що заяви представників Росії щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області не відповідають реальній обстановці.
"Операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває. Хоча умови залишаються складними, українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику", — повідомили у Генштабі.
А також додали, що загалом, з початку операції на Курському напрямку противник втратив 63 402 військовослужбовця, з них 25625 осіб убитими.
Крім того, у полон взятий 971 ворожий воїн. Знищено або пошкоджено 5664 одиниць озброєння та військової техніки росіян.
Також, за інформацією Генштабу, українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області РФ.
Нагадаємо, що нещодавно на Курському напрямку українські прикордонники завдали точного удару по позиціях росіян.
Крім того, Повітряні сили ЗСУ завдали удару по російському пункту управління БпЛА на Курщині.
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