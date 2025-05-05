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Повітряні сили уразили пункт управління дронами РФ на Курщині

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Дата публікації: 5 травня 2025 18:51
ЗСУ уразили ворожий пункт управління БпЛА Курщині
Український літак. Ілюстративне фото: АрміяInform

Повітряні сили ЗСУ у неділю, 4 травня, завдали удару по російському пункту управління БпЛА. Він був розташований у селищі Тьоткіно Курської області Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram у понеділок, 5 травня.

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Удар по пункту управління РФ

Вчора захисники успішно уразили пункт управління ворожими підрозділами БпЛА, на якому базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів.

В результаті атаки вдалося ліквідувати близько 20 окупантів та знищити їхню техніку.

"Відважні пілоти Повітряних сил та всі Сили оборони України продовжують системно знижувати можливості держави-агресора вести загарбницьку війну", — наголосили в Генштабі.

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Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, вчора Повітряні Сили уразили командний пункт шостої мотострілецької дивізії армії РФ у районі Бахмута Донецької області.

Також днями українські захисники у небі над Чорним морем знищили ворожий винищувач за допомогою морського дрона.

російські війська дрони війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ Курська область
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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