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Бійці ліквідували штурмовиків РФ на Курському напрямку — відео

3 травня 2025 15:25
Євгенія Брюховецька - редактор
Воїни ВМС атакували штурмовиків РФ на Курському напрямку — відео
Удар по окупантах. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські військові продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни Військово-Морських сил знищили штурмовиків ворога на Курському напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ВМС ЗСУ у Facebook у суботу, 3 травня.

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Знищення окупантів

Захисники показали відео, на якому видно, як бійці знищують особовий склад і техніку ворога на Курському напрямку.

Для цього військові ВМС використовують безпілотні літальні апарати.

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Скриншот допису ВМС ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно воїни ЗСУ завдали удару дронами по російському мобільному комплексу пеленгації "Борщовик" на Харківському напрямку.

Наприкінці квітня прикордонники знищили 10 російських окупантів поблизу Вовчанська Харківської області.

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