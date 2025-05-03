Воїни ВМС атакували штурмовиків РФ на Курському напрямку — відео

Бійці ліквідували штурмовиків РФ на Курському напрямку — відео
Українські військові продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни Військово-Морських сил знищили штурмовиків ворога на Курському напрямку.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ВМС ЗСУ у Facebook у суботу, 3 травня.
Знищення окупантів
Захисники показали відео, на якому видно, як бійці знищують особовий склад і техніку ворога на Курському напрямку.
Для цього військові ВМС використовують безпілотні літальні апарати.
Нагадаємо, нещодавно воїни ЗСУ завдали удару дронами по російському мобільному комплексу пеленгації "Борщовик" на Харківському напрямку.
Наприкінці квітня прикордонники знищили 10 російських окупантів поблизу Вовчанська Харківської області.
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