Воїни ВМС атакували штурмовиків РФ на Курському напрямку — відео

Удар по окупантах. Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни Військово-Морських сил знищили штурмовиків ворога на Курському напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ВМС ЗСУ у Facebook у суботу, 3 травня.

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Захисники показали відео, на якому видно, як бійці знищують особовий склад і техніку ворога на Курському напрямку.

Для цього військові ВМС використовують безпілотні літальні апарати.

Скриншот допису ВМС ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно воїни ЗСУ завдали удару дронами по російському мобільному комплексу пеленгації "Борщовик" на Харківському напрямку.

Наприкінці квітня прикордонники знищили 10 російських окупантів поблизу Вовчанська Харківської області.