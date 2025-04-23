Втрати окупантів на фронті — прикордонники знищили 10 росіян

Знищення російських окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники бригади "Гарт" знищили під Вовчанськом десятьох окупантів. Крім того, росіяни залишились без антени зв'язку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у середу, 23 квітня.

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"Військовослужбовці Держприкордонслужби в складі Сил оборони України на Харківщині продовжують виконувати бойові завдання з протидії російсько-окупаційним військам", — йдеться у повідомленні.

Так, розвідувально-ударні групи БпЛА підрозділу Falcon бригади "Гарт" завдали ударів по ворожих позиціях на Вовчанському напрямку. Вогневим ураженням знешкоджено десятьох окупантів та знищено антену зв’язку противника.

Нагадаємо, нещодавно Сирський заявив про рекордні втрати РФ від початку року. Вони вимірюються в сотнях тисяч.

Також ми писали, що прикордонники вдарили по техніці окупантів на Харківщині.