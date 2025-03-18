Втрати окупантів — бійці ГУР знищили техніку росіян

Знищення військової техніки росіян. Фото: скриншот з відео

Бійці Головного управління розвідки знищили російські "Град" і "Стрєлу". Це трапилось на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили в ГУР у вівторок, 18 березня, та показали відповідне відео.

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Знищення військової техніки росіян на Запоріжжя

"Бойова робота майстрів FPV зі спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" — у Запорізькій області розвідники перетворюють ворожі цілі в мотлох та ускладнюють московитам фронтову логістику", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як українські бійці знищили російських окупантів, їхній транспорт та техніку, зокрема ЗРК "Стрєла-10" та БМ-21 "Град".

Крім того, завдяки дрону Black Fury бійці завдали успішного вогневого ураження по ремонтній базі з десятками одиниць ворожої техніки.

Нагадаємо, раніше бійці 71 бригади ефектно знищили росіян в посадках і на підступах до них.

Також розвідники "Маґури" спалили майстерню російських морпіхів. У цьому військовим допоміг HIMARS.