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Бійці ГУР знищили на Запоріжжі ворожі "Град" і "Стрєлу" — відео

18 березня 2025 08:38
Карина Приходько - Редактор
Втрати окупантів — бійці ГУР знищили техніку росіян
Знищення військової техніки росіян. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Бійці Головного управління розвідки знищили російські "Град" і "Стрєлу". Це трапилось на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили в ГУР у вівторок, 18 березня, та показали відповідне відео. 

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"Бойова робота майстрів FPV зі спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" — у Запорізькій області розвідники перетворюють ворожі цілі в мотлох та ускладнюють московитам фронтову логістику", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як українські бійці знищили російських окупантів, їхній транспорт та техніку, зокрема ЗРК "Стрєла-10" та БМ-21 "Град". 

Крім того, завдяки дрону Black Fury бійці завдали успішного вогневого ураження по ремонтній базі з десятками одиниць ворожої техніки. 

Нагадаємо, раніше бійці 71 бригади ефектно знищили росіян в посадках і на підступах до них. 

Також розвідники "Маґури" спалили майстерню російських морпіхів. У цьому військовим допоміг HIMARS.

Запорізька область військова техніка ГУР фронт втрати окупантів
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