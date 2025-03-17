Втрати росіян - розвідники Маґури"спалили майстерню морпіхів

Ліквідація ворожої майстерні. Фото: скриншот

Українські бійці із розвідроти "Маґури" показали відео ліквідації окупантів. Військові "спалили" майстерню 155-ї бригади морпіхів РФ.

Про це повідомили Сухопутні війська у Telegram у понеділок, 17 березня.

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"Хотіли покращити броню, а покращили статистику своїх втрат!" — написали військові.

Пост Сухопутних військ. Фото: скриншот

Розвідувальна рота 47-ї ОМБр "Маґура" відправила дрон Fly Eye 3.0 і таким чином знайшла ворожу схованку.

"Морпіхи 155-ї бригади завзято зварювали додаткову броню на свої корита, ніби це могло врятувати їх від реальності. Але якщо тобі треба варити БТРи, щоб вони не розліталися — може, проблема не в броні, а в кармі?" — додали бійці.

За словами розвідників, фінальний удар було завдано за допомогою HIMARS.

Місце, де це проходило, залишилось невідомим.

Нагадаємо, нещодавно українські пілоти знищили рідкісну техніку РФ на Харківщині. Також внаслідок атаки було уражено близько десяти одиниць автомобільної техніки та ліквідовано групу російських військових.

Також ми повідомляли, що наприкінці лютого розвідники Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили передовий пункт окупантів. Це сталося в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області.