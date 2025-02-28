Бійці ГУР уразили пункт управління окупантів на Херсонщині — відео

Ураження об'єкта ворога. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Так, розвідники Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили передовий пункт управління окупантів у Херсонській області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у п'ятницю, 28 лютого.

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26 лютого близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області бійці ГУР успішно уразили передовий пункт управління ворога. Йдеться про об'єкт 14-го армійського корпусу ЗС Росії.

В ГУР уточнили, що удар був здійснений за допомогою скиду з вибухівкою з безпілотника.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, на початку лютого Повітряні сили ударили по пункту управління одного з російських підрозділів в районі населеного пункту Новоіванівка Курської області.

А 24 лютого Сили оборони уразили Рязанський нафтопереробний завод, там виникла пожежа.