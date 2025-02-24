Рязанський НПЗ — ЗСУ 24 лютого уразили завод

Вибух на Рязанському НПЗ. Фото: скриншот з відео

Сили оборони у ніч проти 24 лютого уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області Росії. На території лунало щонайменше п'ять вибухів, там виникла пожежа.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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У Генштабі повідомили, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки разом з іншими складовими Сил оборони цієї ночі завдали удару по Рязанському НПЗ, який був залучений до забезпечення окупаційної армії.

Відомо про щонайменше п'ять вибухів в районі цілі. Попередньо виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6. Результати ураження наразі уточнюються.

Крім того, у відомстві повідомили, що 23 лютого Сили безпілотних систем уразили нафтобазу ще й в Тульській області. Там зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат "8 марта".

"Бойова робота по стратегічних об’єктах, залучених у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме. Далі буде", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, 20 лютого Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію у Краснодарському краї Росії. Вона була залучена до забезпечення збройних сил ворога.

Крім того, ввечері 19 лютого у Москві згорів інститут, який працював на обо ронну с феру. В ін займався розробками технології для російського військ а.