Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію у РФ

Пожежа після удару. Ілюстративне фото: росЗМІ

Підрозділи Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони 20 лютого уразили нафтоперекачувальну станцію у Краснодарському краї Росії. Вона була залучена до забезпечення збройних сил ворога.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram у суботу, 22 лютого.

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Так, захисники завдали ураження нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська", яка обслуговує нафтопровід Тихорецьк — Новоросійськ-2.

"Ці елементи нафтоперекачувальної інфраструктури задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ", — уточнили в Генштабі.

Ворог намагався протидіяти атаці та застосовував засоби ППО й гелікоптери Ка-52. Наразі уточнюються результати ураження.

"Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме", — додали в пресслужбі.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, 11 лютого ЗСУ уразили Саратовський НПЗ, який був залучений до забезпечення російської армії.

А на початку місяця Сили оборони вдарили по нафтопереробному підприємстві у Краснодарському краї Росії та уразили ворожий ЗРК "Бук".

Також джерела Новини.LIVE в СБУ повідомили, що 20 лютого внаслідок атаки дронів на нафтоперекачувальній станції "Нововєлічковская" у Краснодарському краї сталося знеструмлення.