Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Саратовській області

Пожежа внаслідок удару. Фото: скриншот з відео

Українські захисники в ніч проти вівторка, 11 лютого, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводі. Підприємство було залучене до забезпечення російської армії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram.

Читайте також:

Атака на НПЗ в Саратовській області

Так, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, ГУР, ССО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вночі уразили Саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти.

В Генштабі зауважили, що НПЗ переважно випускає бензини, мазут та дизельне пальне, але загалом понад 20 видів нафтопродуктів. Це підприємство було задіяне у забезпеченні армії РФ.

"Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, у Саратовській області вночі після атаки дронів загорівся НПЗ компанії "Роснефть".

Також ми писали, що в ніч проти 5 лютого безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї.