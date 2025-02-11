Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Саратовській області

ЗСУ уразили НПЗ у Саратовській області РФ — деталі від Генштабу
Українські захисники в ніч проти вівторка, 11 лютого, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводі. Підприємство було залучене до забезпечення російської армії.
Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram.
Атака на НПЗ в Саратовській області
Так, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, ГУР, ССО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вночі уразили Саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти.
В Генштабі зауважили, що НПЗ переважно випускає бензини, мазут та дизельне пальне, але загалом понад 20 видів нафтопродуктів. Це підприємство було задіяне у забезпеченні армії РФ.
"Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Саратовській області вночі після атаки дронів загорівся НПЗ компанії "Роснефть".
Також ми писали, що в ніч проти 5 лютого безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї.
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