Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Саратовской области

Пожар в результате удара. Фото: скриншот из видео

Украинские защитники в ночь на вторник, 11 февраля, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. Предприятие было привлечено к обеспечению российской армии.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram.

Читайте также:

Атака на НПЗ в Саратовской области

Так, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, ГУР, ССО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны ночью поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который осуществляет комплексную переработку нефти.

В Генштабе отметили, что НПЗ преимущественно выпускает бензины, мазут и дизельное топливо, но в целом более 20 видов нефтепродуктов. Это предприятие было задействовано в обеспечении армии РФ.

"Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Генштаба

Напомним, в Саратовской области ночью после атаки дронов загорелся НПЗ компании "Роснефть".

Также мы писали, что в ночь на 5 февраля беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае.