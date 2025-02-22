Силы обороны поразили нефтеперекачивающую станцию в РФ

Генштаб подтвердил поражение нефтеперекачивающей станции в РФ
Подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны 20 февраля поразили нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае России. Она была привлечена к обеспечению вооруженных сил врага.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram в субботу, 22 февраля.
Поражение нефтяной инфраструктуры России
Так, защитники нанесли поражение нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская", которая обслуживает нефтепровод Тихорецк — Новороссийск-2.
"Эти элементы нефтеперекачивающей инфраструктуры задействованы в обеспечении оккупационной армии РФ", — уточнили в Генштабе.
Враг пытался противодействовать атаке и применял средства ПВО и вертолеты Ка-52. Сейчас уточняются результаты поражения.
"Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться", — добавили в пресс-службе.
Напомним, 11 февраля ВСУ поразили Саратовский НПЗ, который был привлечен к обеспечению российской армии.
А в начале месяца Силы обороны ударили по нефтеперерабатывающему предприятию в Краснодарском крае России и поразили вражеский ЗРК "Бук".
Также источники Новини.LIVE в СБУ сообщили, что 20 февраля в результате атаки дронов на нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае произошло обесточивание.
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