Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Воронежі на заводі знищили системи РЕБ — ГУР показало відео arrow

У Воронежі на заводі знищили системи РЕБ — ГУР показало відео

17 лютого 2025 13:19
Євгенія Брюховецька - редактор
ГУР знищило системи РЕБ ворога у Воронежі, які планували відправити на фронт
Пожежа на заводі. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники знищили російську техніку у місті Воронеж. Так, в ніч проти 28 січня там вщент вигоріли два комплекси РЕБ Р-330Ж "Житель". 

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у понеділок, 17 лютого.

Читайте також:

Знищено цілі РФ у Воронежі

"У ніч з 27 на 28 січня 2025 року у Воронежі Росії знищено два дороговартісні ворожі комплекси РЕБ Р-330Ж "Житєль", — йдеться у повідомленні.
 
У ГУР зауважили, що ці автоматизовані станції були розташовані на заводі "Протек", де їх виготовляють. Росіяни планували відправити ці комплекси в зону бойових дій в Україні, але пожежа "зжерла" їх.

null
Скриншот допису ГУР

Що відомо про РЕБ "Житель"

null
РЕБ "Житель". Фото: росЗМІ

Система призначена для виявлення, аналізу та придушення сигналів супутникового зв’язку та радіостанцій у діапазоні від 100 до 2000 МГц. Вона може блокувати військовий та цивільний зв’язок, ускладнюючи координацію підрозділів ворога. "Житєль" здатен глушити сигнали GPS, що впливає на роботу безпілотників та високоточної зброї.

Нагадаємо, 7 лютого під Москвою були знищені два новітні російські РЛС "Валдай", які призначені для автоматичного виявлення та протидії БпЛА.

Також раніше в ГУР показали кадри роботи спецпризначенців на одному з напрямків фронту.

військова техніка війна в Україні ГУР фронт РЕБ
Реклама
Реклама
Реклама