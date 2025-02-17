ГУР знищило системи РЕБ ворога у Воронежі, які планували відправити на фронт

Пожежа на заводі. Фото: скриншот з відео

Українські захисники знищили російську техніку у місті Воронеж. Так, в ніч проти 28 січня там вщент вигоріли два комплекси РЕБ Р-330Ж "Житель".

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у понеділок, 17 лютого.

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Знищено цілі РФ у Воронежі

"У ніч з 27 на 28 січня 2025 року у Воронежі Росії знищено два дороговартісні ворожі комплекси РЕБ Р-330Ж "Житєль", — йдеться у повідомленні.



У ГУР зауважили, що ці автоматизовані станції були розташовані на заводі "Протек", де їх виготовляють. Росіяни планували відправити ці комплекси в зону бойових дій в Україні, але пожежа "зжерла" їх.

Скриншот допису ГУР

Що відомо про РЕБ "Житель"

РЕБ "Житель". Фото: росЗМІ

Система призначена для виявлення, аналізу та придушення сигналів супутникового зв’язку та радіостанцій у діапазоні від 100 до 2000 МГц. Вона може блокувати військовий та цивільний зв’язок, ускладнюючи координацію підрозділів ворога. "Житєль" здатен глушити сигнали GPS, що впливає на роботу безпілотників та високоточної зброї.

Нагадаємо, 7 лютого під Москвою були знищені два новітні російські РЛС "Валдай", які призначені для автоматичного виявлення та протидії БпЛА.

Також раніше в ГУР показали кадри роботи спецпризначенців на одному з напрямків фронту.