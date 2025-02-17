ГУР уничтожило системы РЭБ врага в Воронеже, которые планировали отправить на фронт

Пожар на заводе. Фото: скриншот из видео

Украинские защитники уничтожили российскую технику в городе Воронеж. Так, в ночь на 28 января там полностью выгорели два комплекса РЭБ Р-330Ж "Житель".

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram в понедельник, 17 февраля.

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"В ночь с 27 на 28 января 2025 года в Воронеже России уничтожены два дорогостоящих вражеских комплекса РЭБ Р-330Ж "Житель", — говорится в сообщении.



В ГУР отметили, что эти автоматизированные станции были расположены на заводе "Протек", где их изготавливают. Россияне планировали отправить эти комплексы в зону боевых действий в Украине, но пожар "сожрал" их.

Скриншот поста ГУР

Что известно о РЭБ "Житель"

РЕБ "Житель". Фото: росСМИ

Система предназначена для обнаружения, анализа и подавления сигналов спутниковой связи и радиостанций в диапазоне от 100 до 2000 МГц. Она может блокировать военную и гражданскую связь, затрудняя координацию подразделений врага. "Житель" способен глушить сигналы GPS, что влияет на работу беспилотников и высокоточного оружия.

Напомним, 7 февраля под Москвой были уничтожены два новейших российских РЛС "Валдай", которые предназначены для автоматического обнаружения и противодействия БпЛА.

Также ранее в ГУР показали кадры работы спецназовцев на одном из направлений фронта.