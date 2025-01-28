Втрати окупантів — бійці ГУР знищили піхоту і техніку росіян

Знищення позиції росіян. Фото: скриншот з відео

Воїни Головного управління розвідки працюють на фронті та знищують росіян разом з їхньою технікою. Лише за тиждень роботи мінус 33 окупанти, 15 одиниць транспорту, 16 інженерно-фортифікаційних споруд тощо.

Про це повідомила пресслужба ГУР у вівторок, 28 січня та показала відповідне відео.

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Повідомляється, що за минулий тиждень у зоні відповідальності на фронті спецпризначенці ГУР знищили 16 інженерно-фортифікаційних споруд ворога, ще 68 пошкодили. Успішно уразили 15 одиниць транспорту російських загарбників. Знищили два ворожих безпілотники тактичного рівня та пошкодили дві антени зв’язку для БпЛА окупантів.

Крім того, розвідки точно вдарили по ворожих засобах РЕБ/РЕР/РЛС і вивели з ладу п'ять одиниць. Також загарбницька армія втратила 33 окупанти.

Нагадаємо, нещодавно головком Сирський розповів про втрати Росії у 2024 році. За цей час країна-агресорка втратила понад 400 тисяч військових вбитими та пораненими.

Водночас проєкт OSINT Oryx підрахував, що за час повномасштабної війни РФ втратила 20 тисяч одиниць техніки.