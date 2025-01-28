Потери оккупантов — бойцы ГУР уничтожили пехоту и технику россиян

Уничтожение позиции россиян. Фото: скриншот с видео

Воины Главного управления разведки работают на фронте и уничтожают россиян вместе с их техникой. Только за неделю работы минус 33 оккупанта, 15 единиц транспорта, 16 инженерно-фортификационных сооружений и т.д.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР во вторник, 28 января, и показала соответствующее видео.

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Сообщается, что за прошедшую неделю в зоне ответственности на фронте спецназовцы ГУР уничтожили 16 инженерно-фортификационных сооружений врага, еще 68 повредили. Успешно поразили 15 единиц транспорта российских захватчиков. Уничтожили два вражеских беспилотника тактического уровня и повредили две антенны связи для БпЛА оккупантов.

Кроме того, разведчики точно ударили по вражеским средствам РЭБ/РЭР/РЛС и вывели из строя пять единиц. Также захватническая армия потеряла 33 оккупанта.

Напомним, недавно главком Сырский рассказал о потерях России в 2024 году. За это время страна-агрессор потеряла более 400 тысяч военных убитыми и ранеными.

В то же время проект OSINT Oryx подсчитал, что за время полномасштабной войны РФ потеряла 20 тысяч единиц техники.