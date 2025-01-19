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Яких втрат зазнала Росія у 2024 році — Сирський назвав кількість

19 січня 2025 23:24
Євгенія Брюховецька - редактор
Сирський назвав втрати РФ в особовому складі у 2024 році
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про великі втрати особового складу ворога у війні проти України. За 2024 рік Росія втратила понад 430 тисяч військових вбитими та пораненими.

Про це український головком розповів в інтерв'ю журналісту ТСН Андрію Цаплієнку.

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"Загальні втрати у 2024 році, за нашими підрахунками, склали понад 434 тисячі особового складу ЗС РФ",— сказав Сирський.

За його словами, з цієї кількості приблизно 150 тисяч окупантів були ліквідовані. Також за попередній рік війни проти України російські загарбники втратили більше людей, аніж за перших два.

Раніше Сирський повідомив, що завдяки українським ударам по об'єктах в Росії кількість боєприпасів, які використовує ворог на фронті, зменшилася удвічі.

А Україна планує створити ракетні системи, які змогли б стримувати Росію в застосуванні балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".

російські війська ЗСУ окупанти війна в Україні Олександр Сирський втрати окупантів

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22:33 На Миколаївщині судили військового, який вдарив ножем знайомого

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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