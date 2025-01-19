Ракети "Орєшнік" — Сирський поділився планами щодо протидії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: скриншот з відео

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував загрозу російських балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" для України, якими ворог намагається нас залякати. За його словами, лише декілька систем ППО можуть перехопити таку ціль.

Про це головком розповів в інтерв'ю журналісту ТСН Андрію Цаплієнку.

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За словами головкома, "Орєшнік" є загрозою для України та наразі лише декілька систем протиповітряної оборони можуть її перехопити. На жаль, Україна поки що їх не має, але намагається зробити все, аби вони з'явилися.

"Це нас спонукає активно вести і переговори з нашими союзниками, аби отримати таку систему, і звичайно до створення сучасної ракетної системи, яка могла б бути стримуючим фактором проти застосування такої зброї Росією", — сказав Сирський.

Очільник ЗСУ додав, що роботи на цьому напрямку активно ведуться та він сподівається, що найближчим часом Україна отримає бажаний результат.

Раніше видання Defence Express повідомило, що ракета "Орєшнік" не є новим озброєнням Росії. Уламки збитої цілі свідчать про те, що її зібрали у 2017-2018 роках і відтоді зберігали на складі.

А Financial Times писало, що для виробництва ракети "Орєшнік" Росія використовує західне обладнання.