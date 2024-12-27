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РФ використовує західне обладнання для виробництва Орєшніка — FT

27 грудня 2024 22:12
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Росія використовує західне обладнання для виробництва ракет "Орєшнік"
Запуск ракети. Ілюстративне фото: Міноборони РФ
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Російські оборонні підприємства, ймовірно, застосовують обладнання західного виробництва для створення ракет "Орєшнік". Попри санкції, Кремль продовжує знаходити способи отримувати ключові компоненти для своїх військових потреб.

Про це повідомляє Financial Times.

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Видання пише, що два основні російські інститути, які українська розвідка вважає розробниками "Орєшніка", шукають спеціалістів із досвідом роботи на металообробних системах німецького та японського виробництва.

Йдеться про вакансії, опубліковані Московським інститутом теплотехніки (МІТ) та концерном "Созвездіє". Як зазначають журналісти, це демонструє, що оборонна промисловість Кремля продовжує значно залежати від іноземних технологій, які перебувають під санкціями західних країн.

Financial Times підкреслює, що комп’ютеризовані системи числового програмного керування (ЧПК) є критично важливими для виробництва "Орєшніка". Завдяки цим системам заводи можуть з високою точністю та швидкістю обробляти матеріали.

У своїх вакансіях Московський інститут теплотехніки (МІТ) зазначає, що використовує системи управління від японської компанії Fanuc, а також від німецьких виробників Siemens і Heidenhain. Ці виробники спеціалізуються на створенні систем управління для високоточних верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК).

Ці ж компанії згадуються у вакансіях концерну "Созвездіє", який серед своїх напрямів діяльності вказує створення "автоматизованих систем управління і зв'язку" для військових потреб.

Також оголошення про вакансії свідчать, що компанія "Стан", яка відповідає за створення російського аналога виробництва ЧПК, також використовує обладнання, виготовлене німецькою компанією Heidenhain.
За даними  Financial Times із посиланням на російські документи, з початку 2024 року до Росії було доставлено обладнання вартістю щонайменше 3 млн доларів, яке включало компоненти виробництва Heidenhain.

Західні деталі в російській зброї

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила про виявлення західних компонентів у збитому російському безпілотнику. Як зазначає Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), у дроні знайшли електроніку, виготовлену компаніями зі США, Німеччини та Швейцарії.

Також голова благодійного фонду Тарас Чмут заявляв, що "Орєшнік" не може бути вагомим аргументом у переговорах з Україною. На його думку, попри її потужність, сама по собі наявність цієї зброї не має вирішального значення, як це могло б бути у випадку з ядерним арсеналом.

Раніше, на своїй щорічній пресконференції Путін запропонував завдати "експериментальний" удар "Орєшніком" по Києву.

зброя окупанти ракета Росія Орєшнік

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