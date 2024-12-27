Россия использует западное оборудование для производства ракет "Орешник"

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Минобороны РФ

Российские оборонные предприятия, вероятно, применяют оборудование западного производства для создания ракет "Орешник". Несмотря на санкции, Кремль продолжает находить способы получать ключевые компоненты для своих военных нужд.

Об этом сообщает Financial Times.

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Западное оборудование в "Орешнике"

Издание пишет, что два основных российских института, которые украинская разведка считает разработчиками "Орешника", ищут специалистов с опытом работы на металлообрабатывающих системах немецкого и японского производства.

Речь идет о вакансиях, опубликованных Московским институтом теплотехники (МИТ) и концерном "Созвездие". Как отмечают журналисты, это демонстрирует, что оборонная промышленность Кремля продолжает значительно зависеть от находящихся под санкциями западных стран иностранных технологий.

Financial Times подчеркивает, что компьютеризированные системы числового программного управления (ЧПК) критически важны для производства "Орешника". Благодаря этим системам заводы могут с высокой точностью и скоростью обрабатывать материалы.

В своих вакансиях Московский институт теплотехники (МИТ) отмечает, что использует системы управления от японской компании Fanuc, а также немецких производителей Siemens и Heidenhain. Эти производители специализируются на разработке систем управления для высокоточных станков с числовым программным управлением (ЧПК).

Эти же компании упоминаются в вакансиях концерна "Созвездие", который среди своих направлений деятельности указывает на создание "автоматизированных систем управления и связи" для военных нужд.

Также объявления о вакансиях свидетельствуют, что компания "Стан", отвечающая за создание российского аналога производства ЧПУ, также использует оборудование, изготовленное немецкой компанией Heidenhain.

По данным Financial Times со ссылкой на российские документы, с начала 2024 года в Россию было доставлено оборудование стоимостью не менее 3 млн долларов, включавшее компоненты производства Heidenhain.

Западные детали в российском оружии

Напомним, ранее украинская разведка сообщила об обнаружении западных компонентов в сбитом российском беспилотнике. Как отмечает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР), в дроне обнаружили электронику, изготовленную компаниями из США, Германии и Швейцарии.

Также председатель благотворительного фонда Тарас Чмут заявлял, что "Орешник" не может быть весомым аргументом в переговорах с Украиной. По его мнению, несмотря на его мощность, само по себе наличие этого оружия не имеет решающего значения, как это могло бы быть в случае ядерного арсенала.

Ранее, на своей ежегодной пресс-конференции Путин предложил нанести "экспериментальный" удар "Орешником" по Киеву.