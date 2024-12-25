На думку Тараса Чмута, Орешнік не стане козирем в переговорах Росії та України

Ілюстративне зображення ракети "Орешнік". Фото: росЗМІ

Ракета "Орешнік", якою так хвалиться диктатор Путін та войовничо налаштовані Z-патріоти в РФ, не може стати козирем в переговорах з Україною. Звичайно, це потужна ракета, але сама наявність її ні про що не свідчить, на відміну від ядерної зброї.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив голова благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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За його словами, ця ракета дійсно може нести ядерну бойову частину, але само поняття ядерної зброї значно ширше. Використання "Орешника" проти України було більше психологічним тиском ніж завдана шкода.

"У Дніпро ж прилітав "Орешник" з порожньою болванкою, вдарив кінетично. З наслідків там така вирва 2,5 метра на 1,5 метра в глибину. Тобто це не був, як вони писали, потужний вибух, при якому знищили цілий мікрорайон. Масштаби удару у РФ сильно переоцінили", — зазначає Чмут.

Проте волонтер каже, що, звичайно, окупанти можуть оснастити цю ракету фугасом і тоді результат буде дуже неприємним. Україна зараз незмозі збивати "Орешнік", а системи США та Ізраїля, як могли б це робити, чи навряд Україна отримає — це секретні технології за шалені гроші.

"Звичайно, одна така ракета не знищить Київ чи інше місто, але потенційно якісь окремі об'єкти — цілком можливо. Росіяни можуть вдарити по Києву і попасти в купол Верховної Ради, знищити Верховну Раду, Офіс президента, Кабінет міністрів. Поки що, на жаль, ми з цим нічого не можемо зробити і це дуже неприємно", — каже Чмут.

Нагадаємо, днями на своїй щорічній пресконференції Путін запропонував завдати удару "Орешніком" по Києву. Метою він назвав перевірку, чи зможуть західні системи ППО її перехопити. Також він сказав, що зацікавлений у проведенні технологічної дуелі ХХI століття.

Крім того ми писали, що за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, "Орешнік" є вигадкою Кремля.