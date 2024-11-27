Новая российская ракета "Орешник" - почему это выдумка

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: РБК-Украина

Российские войска 21 ноября нанесли в дар межконтинентальной ракетой по Днепру. Позже Владимир Путин заявил, что это новая ракета под названием "Орешник".

Это прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк для РБК-Украина.

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По словам Подоляка, название "Орешник" придумали в Кремле. Он объяснил, что существуют стандартные межконтинентальные баллистические ракеты разной дальности, которые производят на одних и тех же предприятиях. Такие ракеты классифицируются как "Ярс", "Тополь", "Кедр" и "Рубеж".

"Это все есть в классификации. У НАТО есть все данные и четко понимает, чем именно Россия умышленно ударила по Днепру", — отметил советник главы Офиса Президента.

Ранее по расследованию журналистов "Схем" стало известно, что Россия использует для атак стратегические бомбардировщики, которые Украина отдала 25 лет назад.

Также мы писали, что СБУ изъяла и показала обломки ракеты, которой РФ ударила по Днепру.