Нова ракета "Орєшнік" — СБУ показала, який вигляд мають уламки

СБУ показала уламки нової російської ракети, яка атакувала Дніпро
Російські війська у четвер, 21 листопада, застосували для атаки на Дніпро нову міжконтинентальну ракету. Служба безпеки України вилучила уламки зброї, триває експертиза.
Про це пише Assosiated Press у неділю, 24 листопада.
Удар по Дніпру 21 листопада
У матеріалі йдеться, що президент Росії Володимир Путін назвав атаку на Дніпро "відповіддю на використання Україною американських та британських ракет великої дальності".
СБУ продемонструвала агентству уламки нової російської балістичної ракети "Орєшнік", які зібрали слідчі. Там зазначили, що це перше виявлення залишків такої ракети на території України.
За даними ГУР, ракета була випущена з четвертого ракетного полігону Капустин Яр в Астраханській області Росії, а тривалість її польоту до Дніпра становила лише 15 хвилин. Вона мала шість боєголовок, кожна з яких несла ще по шість суббоєголовок.
Нагадаємо, в ГУР припустили, що Росія може розпочати серійне виробництво ракет "Орєшнік", що несе загрозу для України.
А на думку військового експерта, анонсуванням ударів "Орєшніком" по Україні Путін намагається залякати українців.
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