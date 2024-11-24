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СБУ показала уламки нової російської ракети, яка атакувала Дніпро

24 листопада 2024 17:15
Євгенія Брюховецька - редактор
Нова ракета "Орєшнік" — СБУ показала, який вигляд мають уламки
Уламки ракети. Фото: AP
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у четвер, 21 листопада, застосували для атаки на Дніпро нову міжконтинентальну ракету. Служба безпеки України вилучила уламки зброї, триває експертиза.

Про це пише Assosiated Press у неділю, 24 листопада.

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У матеріалі йдеться, що президент Росії Володимир Путін назвав атаку на Дніпро "відповіддю на використання Україною американських та британських ракет великої дальності".

Уламки нової російської ракети, виявлені після атаки на Дніпро 21 листопада
Уламки ракети. Фото: AP
СБУ демонструє залишки ракети, яка впала на Дніпро 21 листопада
Уламки ракети. Фото: AP

СБУ продемонструвала агентству уламки нової російської балістичної ракети "Орєшнік", які зібрали слідчі. Там зазначили, що це перше виявлення залишків такої ракети на території України. 

Нова російська ракета: в СБУ показали фото уламків
Уламки ракети. Фото: AP
Фрагменти ракети окупантів, найдені після обстрілу Дніпра - фото
Уламки ракети. Фото: AP

За даними ГУР, ракета була випущена з четвертого ракетного полігону Капустин Яр в Астраханській області Росії, а тривалість її польоту до Дніпра становила лише 15 хвилин. Вона мала шість боєголовок, кожна з яких несла ще по шість суббоєголовок.

Нагадаємо, в ГУР припустили, що Росія може розпочати серійне виробництво ракет "Орєшнік", що несе загрозу для України.

А на думку військового експерта, анонсуванням ударів "Орєшніком" по Україні Путін намагається залякати українців.

СБУ російські війська зброя Дніпро ракета війна в Україні

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