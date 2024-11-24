Нова ракета "Орєшнік" — СБУ показала, який вигляд мають уламки

Уламки ракети. Фото: AP

Російські війська у четвер, 21 листопада, застосували для атаки на Дніпро нову міжконтинентальну ракету. Служба безпеки України вилучила уламки зброї, триває експертиза.

Про це пише Assosiated Press у неділю, 24 листопада.

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У матеріалі йдеться, що президент Росії Володимир Путін назвав атаку на Дніпро "відповіддю на використання Україною американських та британських ракет великої дальності".

Уламки ракети. Фото: AP

Уламки ракети. Фото: AP

СБУ продемонструвала агентству уламки нової російської балістичної ракети "Орєшнік", які зібрали слідчі. Там зазначили, що це перше виявлення залишків такої ракети на території України.

Уламки ракети. Фото: AP

Уламки ракети. Фото: AP

За даними ГУР, ракета була випущена з четвертого ракетного полігону Капустин Яр в Астраханській області Росії, а тривалість її польоту до Дніпра становила лише 15 хвилин. Вона мала шість боєголовок, кожна з яких несла ще по шість суббоєголовок.

Нагадаємо, в ГУР припустили, що Росія може розпочати серійне виробництво ракет "Орєшнік", що несе загрозу для України.

А на думку військового експерта, анонсуванням ударів "Орєшніком" по Україні Путін намагається залякати українців.