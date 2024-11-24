Новая ракета "Орешник" — СБУ показала, как выглядят обломки

СБУ показала обломки новой российской ракеты, атаковавшей Днепр
Российские войска в четверг, 21 ноября, применили для атаки на Днепр новую межконтинентальную ракету. Служба безопасности Украины изъяла обломки оружия, длится экспертиза.
Об этом пишет Assosiated Press в воскресенье, 24 ноября.
Удар по Днепру 21 ноября
В материале говорится, что президент России Владимир Путин назвал атаку на Днепр "ответом на использование Украиной американских и британских ракет большой дальности".
СБУ продемонстрировала агентству обломки новой российской баллистической ракеты "Орешник", которые собрали следователи. Там отметили, что это первое обнаружение остатков такой ракеты на территории Украины.
По данным ГУР, ракета была выпущена из четвертого ракетного полигона Капустин Яр в Астраханской области России, а продолжительность ее полета к Днепру составляла всего 15 минут. Она имела шесть боеголовок, каждая из которых несла еще по шесть суббоеголовок.
Напомним, в ГУР предположили, что Россия может приступить к серийному производству ракет "Орешник", что несет угрозу для Украины.
А по мнению военного эксперта, анонсированием ударов "Орешником" по Украине Путин пытается запугать украинцев.
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