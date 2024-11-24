Новая ракета "Орешник" — СБУ показала, как выглядят обломки

Обломки ракеты. Фото: AP

Российские войска в четверг, 21 ноября, применили для атаки на Днепр новую межконтинентальную ракету. Служба безопасности Украины изъяла обломки оружия, длится экспертиза.

Об этом пишет Assosiated Press в воскресенье, 24 ноября.

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В материале говорится, что президент России Владимир Путин назвал атаку на Днепр "ответом на использование Украиной американских и британских ракет большой дальности".

Обломки ракеты. Фото: AP

Обломки ракеты. Фото: AP

СБУ продемонстрировала агентству обломки новой российской баллистической ракеты "Орешник", которые собрали следователи. Там отметили, что это первое обнаружение остатков такой ракеты на территории Украины.

Обломки ракеты. Фото: AP

Обломки ракеты. Фото: AP

По данным ГУР, ракета была выпущена из четвертого ракетного полигона Капустин Яр в Астраханской области России, а продолжительность ее полета к Днепру составляла всего 15 минут. Она имела шесть боеголовок, каждая из которых несла еще по шесть суббоеголовок.

Напомним, в ГУР предположили, что Россия может приступить к серийному производству ракет "Орешник", что несет угрозу для Украины.

А по мнению военного эксперта, анонсированием ударов "Орешником" по Украине Путин пытается запугать украинцев.