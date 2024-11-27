Нова російська ракета "Орєшнік" - чому це вигадка

Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: РБК-Україна

Російські війська 21 листопада завдали удару міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Пізніше Володимир Путін заявив, що це нова ракета під назвою "Орєшнік".

Це прокоментував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк для РБК-Україна.

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За словами Подоляка, назву "Орєшнік" вигадали у Кремлі. Він пояснив, що існують стандартні міжконтинентальні балістичні ракети різної дальності, які виробляються на одних і тих же підприємствах. Такі ракети класифікуються як "Ярс", "Тополь", "Кедр" і "Рубеж".

"Це все є в класифікації. НАТО має всі дані й чітко розуміє, чим саме Росія умисно вдарила по Дніпру", — зазначив радник голови Офісу Президента.

Раніше з розслідування журналістів "Схем" стало відомо, що Росія використовує для атак стратегічні бомбардувальники, які Україна віддала 25 років тому.

Також ми писали, що СБУ вилучила та показала уламки ракети, якою РФ вдарила по Дніпру.