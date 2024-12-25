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Могут уничтожить Верховную Раду — Тарас Чмут о ракете "Орешник"

25 декабря 2024 04:53
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
По мнению Тараса Чмута, Орешник не станет козырем в переговорах России и Украины
Иллюстративное изображение ракеты "Орешник". Фото: росСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Ракета "Орешник", которой так хвастается диктатор Путин и воинственно настроенные Z-патриоты в РФ, не может стать козырем в переговорах с Украиной. Конечно, это мощная ракета, но само наличие ее ни о чем не свидетельствует, в отличие от ядерного оружия.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

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По его словам, эта ракета действительно может нести ядерную боевую часть, но само понятие ядерного оружия гораздо шире. Использование "Орешника" против Украины было больше психологическим давлением, чем сам причиненный вред.

"В Днепр же прилетал "Орешник" с пустой болванкой, ударил кинетически. Из последствий там такая воронка 2,5 метра на 1,5 метра в глубину. То есть это не был, как они писали, мощный взрыв, при котором уничтожили целый микрорайон. Масштабы удара в РФ сильно переоценили", — отмечает Чмут.

Однако волонтер говорит, что, конечно, оккупанты могут оснастить эту ракету фугасом и тогда результат будет очень неприятным. Украина сейчас не может сбивать "Орешник", а системы США и Израиля, которые могли бы это делать, вряд ли Украина получит — это секретные технологии за безумные деньги.

"Конечно, одна такая ракета не уничтожит Киев или другой город, но потенциально какие-то отдельные объекты — вполне возможно. Россияне могут ударить по Киеву и попасть в купол Верховной Рады, уничтожить Верховную Раду, Офис президента, Кабинет министров. К сожалению, мы с этим ничего не можем поделать и это очень неприятно", — говорит Чмут.

Напомним, на днях на своей ежегодной пресс-конференции Путин предложил нанести удар "Орешником" по Киеву. Целью он назвал проверку, смогут ли западные системы ПВО ее перехватить. Также он сказал, что заинтересован в проведении технологической дуэли ХХI века.

Кроме того, мы писали, что по словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, "Орешник" является выдумкой Кремля.

переговоры ракета война в Украине ракетный удар Тарас Чмут

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