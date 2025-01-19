Ракеты "Орешник" — Сырский поделился планами по противодействию

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: скриншот с видео

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал угрозу российских баллистических ракет средней дальности "Орешник" для Украины, которыми враг пытается нас запугать. По его словам, лишь несколько систем ПВО могут перехватить такую цель.

Об этом главком рассказал в интервью журналисту ТСН Андрею Цаплиенко.

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По словам главкома, "Орешник" является угрозой для Украины и сейчас только несколько систем противовоздушной обороны могут ее перехватить. К сожалению, Украина пока их не имеет, но пытается сделать все, чтобы они появились.

"Это нас побуждает активно вести и переговоры с нашими союзниками, чтобы получить такую систему, и конечно к созданию современной ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором против применения такого оружия Россией", — сказал Сырский.

Глава ВСУ добавил, что работы на этом направлении активно ведутся и он надеется, что в ближайшее время Украина получит желаемый результат.

Ранее издание Defence Express сообщило, что ракета "Орешник" не является новым вооружением России. Обломки сбитой цели свидетельствуют о том, что ее собрали в 2017-2018 годах и с тех пор хранили на складе.

А Financial Times писало, что для производства ракеты "Орешник" Россия использует западное оборудование.