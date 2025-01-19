В Генштабі розповіли, де найважча ситуація 19 січня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Telegram/Олександр Сирський

В Україні у неділю, 19 січня, розпочалась тисяча шістдесят перша доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби було зафіксовано 199 бойових зіткнень між російськими загарбниками й українськими захисниками.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу у неділю, 19 січня.

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Ситуація на напрямках 19 січня

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції українських військ у районі Вовчанська. Також Сили оборони відбивали штурмові дії ворога на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося дев’ять атак окупантів.

Минулої доби ворог 11 разів атакував на Лиманському напрямку.

На Краматорському напрямку загарбники атакували 11 разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

Двадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Торецька, Кримського та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупиняли 98 наступальних дій агресора.

Сили оборони відбили 19 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше російські війська намагалися просунутися вперед поблизу Великої Новосілки.

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 12 боєзіткнень. Крім того ворог завдав п’ять авіаційних ударів п’ятьма керованими бомбами та вчинив 464 артилерійських обстріли, зокрема 18 — із реактивних систем залпового вогню.

Ранковий звіт Генштабу. Фото: скриншот

Ранковий звіт Генштабу. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що російські загарбники продовжують застосовувати проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини.

Нагадуємо, що Україна завдала удару по нафтобазі у Тульській області Російської Федерації. Також Сили оборони атакували об'єкти на тимчасово окупованих територіях.