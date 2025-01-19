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На некоторых направлениях очень горячо — утренняя сводка Генштаба

19 января 2025 08:55
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Генштабе рассказали, где самая тяжелая ситуация 19 января
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Telegram/Александр Сырский
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Украине в воскресенье, 19 января, начались тысяча шестьдесят первые сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки было зафиксировано 199 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба в воскресенье, 19 января.

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На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции украинских войск в районе Волчанска. Также Силы обороны отражали штурмовые действия врага на Купянском направлении, где за сутки произошло девять атак оккупантов.

За прошедшие сутки враг 11 раз атаковал на Лиманском направлении.

На Краматорском направлении захватчики атаковали 11 раз в районах Ступочек, Предтечино и Часового Яра.

Двадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах Торецка, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники останавливали 98 наступательных действий агрессора.

Силы обороны отбили 19 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего российские войска пытались продвинуться вперед вблизи Великой Новоселки.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 12 боестолкновений. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов пятью управляемыми бомбами и совершил 464 артиллерийских обстрела, в том числе 18 — из реактивных систем залпового огня.

сводка Генштаба
Утренний отчет Генштаба. Фото: скриншот
сводка Генштаба
Утренний отчет Генштаба. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что российские захватчики продолжают применять против Сил обороны специальные боеприпасы, которые содержат опасные химические вещества.

Напоминаем, что Украина нанесла удар по нефтебазе в Тульской области Российской Федерации. Также Силы обороны атаковали объекты на временно оккупированных территориях.

ВСУ оккупанты Генштаб ВСУ война в Украине Александр Сырский

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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