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Какие потери понесла Россия в 2024 году — Сырский назвал цыфру

19 января 2025 23:24
Евгения Брюховецкая - редактор
Сырский назвал потери РФ в личном составе в 2024 году
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о больших потерях личного состава врага в войне против Украины. За 2024 год Россия потеряла более 430 тысяч военных убитыми и ранеными.

Об этом украинский главком рассказал в интервью журналисту ТСН Андрею Цаплиенко.

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"Общие потери в 2024 году, по нашим подсчетам, составили более 434 тысяч личного состава ВС РФ", — сказал Сырский.

По его словам, из этого количества примерно 150 тысяч оккупантов были ликвидированы. Также за предыдущий год войны против Украины российские захватчики потеряли больше людей, чем за первые два.

Ранее Сырский сообщил, что благодаря украинским ударам по объектам в России количество боеприпасов, которые использует враг на фронте, уменьшилось вдвое.

А Украина планирует создать ракетные системы, которые могли бы сдерживать Россию в использовании баллистических ракет средней дальности "Орешник".

российские войска ВСУ оккупанты война в Украине Александр Сырский потери оккупантов

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