Сирський заявив про результат атак ЗСУ на об'єкти в Росії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: скриншот з відео

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про атаки Сил оборони на об'єкти на території Росії. Він зазначив, що завдяки їм кількість запущених боєприпасів ворогом за добу зменшилася вдвічі.

Про це Сирський розповів в інтерв'ю журналісту ТСН Андрію Цаплієнку.

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Результати атак по об'єктах РФ

За словами Сирського, як правило, ЗСУ уражають воєнні об'єкти, які впливають на дії військ ЗС РФ. Крім того, цілями є фабрики та заводи, які виробляють боєприпаси, частини до ракет або продукції подвійного призначення. Поряд з цим також об'єктами стають НПЗ ворога.

"Після атак ЗСУ по російських військових об'єктах вже декілька місяців витрати артилерійських боєприпасів російської армії зменшилися фактично вдвічі. Яскравий приклад, якщо раніше ця цифра сягала до 40 тисяч на добу, то зараз значно менше", — сказав головком.

Раніше ми писали, що Сирський назвав плани щодо протидії російським балістичним ракетам середньої дальності "Орєшнік". Наразі у світі існують кілька систем ППО, які можуть перехоплювати такі цілі.

Також голова ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що росіяни використали для виготовлення ракети "Орєшнік" західне обладнання.