Російська ракета Орєшнік містить західне обладнання

Запуск російської ракети. Фото: Міноборони РФ

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко заявив, що у російській ракеті "Орєшнік" є західне обладнання. Його використовують виробники.

Про це Андрій Коваленко повідомив у Telegram у п'ятницю, 27 грудня.

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"Російські виробники "Орєшніка", яким хизується Путін, використовують західне обладнання", — зазначив Коваленко.

За його словами, Путін лякає світ ракетою, яку не може виготовити без Заходу.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, голова благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що "Орєшнік" не може стати "козирем" в переговорах з Україною.

Також одна з частин ракети, яку окупанти запустили по Україні, мала серійний номер та дату виготовлення — 12 квітня 2017 року. Це вказує на те, що "Орєшнік" було зібрано близько у 2017-2018 роках.