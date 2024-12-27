Російська ракета Орєшнік містить західне обладнання

Російський Орєшнік містить західне обладнання — деталі від ЦПД
Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко заявив, що у російській ракеті "Орєшнік" є західне обладнання. Його використовують виробники.
Про це Андрій Коваленко повідомив у Telegram у п'ятницю, 27 грудня.
Західне обладнання в "Орєшніку"
"Російські виробники "Орєшніка", яким хизується Путін, використовують західне обладнання", — зазначив Коваленко.
За його словами, Путін лякає світ ракетою, яку не може виготовити без Заходу.
Нагадаємо, голова благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що "Орєшнік" не може стати "козирем" в переговорах з Україною.
Також одна з частин ракети, яку окупанти запустили по Україні, мала серійний номер та дату виготовлення — 12 квітня 2017 року. Це вказує на те, що "Орєшнік" було зібрано близько у 2017-2018 роках.
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