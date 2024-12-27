Российская ракета Орешник содержит западное оборудование

Запуск российской ракеты. Фото: Минобороны РФ

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что в российской ракете "Орешник" есть западное оборудование. Его используют производители.

Об этом Андрей Коваленко сообщил в Telegram в п'пятницу, 27 декабря.

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"Российские производители "Орешника", которым хвастается Путин, используют западное оборудование", — отметил Коваленко.

По его словам, Путин пугает мир ракетой, которую не может изготовить без Запада.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что "Орешник" не может стать "козырем" в переговорах с Украиной.

Также одна из частей ракеты, которую оккупанты запустили по Украине, имела серийный номер и дату изготовления — 12 апреля 2017 года. Это указывает на то, что "Орешник" был собран около в 2017-2018 годах.