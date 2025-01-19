Сырский заявил о результате атак ВСУ на объекты в России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: скриншот с видео

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об атаках Сил обороны на объекты на территории России. Он отметил, что благодаря им количество запущенных боеприпасов врагом за сутки уменьшилось вдвое.

Об этом Сырский рассказал в интервью журналисту ТСН Андрею Цаплиенко.

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Результаты атак по объектам РФ

По словам Сырского, как правило, ВСУ поражают военные объекты, которые влияют на действия войск ВС РФ. Кроме того, целями являются фабрики и заводы, которые производят боеприпасы, части к ракетам или продукции двойного назначения. Наряду с этим также объектами становятся НПЗ врага.

"После атак ВСУ по российским военным объектам уже несколько месяцев расход артиллерийских боеприпасов российской армии уменьшился фактически вдвое. Яркий пример, если раньше эта цифра достигала 40 тысяч в сутки, то сейчас значительно меньше", — сказал главком.

Ранее мы писали, что Сырский назвал планы по противодействию российским баллистическим ракетам средней дальности "Орешник". Сейчас в мире существуют несколько систем ПВО, которые могут перехватывать такие цели.

Также глава ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что россияне использовали для изготовления ракеты "Орешник" западное оборудование.