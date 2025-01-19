З початку широкомасштабного вторгнення армія РФ втратила в Україні понад 20 тисяч одиниць техніки, вважають в Oryx

Знищенний танк армії РФ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Проєкт OSINT Oryx зафіксував знищення десятків тисяч одиниць російської військової техніки з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Розслідувачі зафіксували понад 20 000 одиниць підбитої техніки окупантів.

Про це повідомив адміністратор проєкту Якуб Яновський в соцмережі X.

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Що таке Oryx

Це нідерландський проєкт розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) у сфері оборони, заснований у 2013 році, спочатку зосередився на війні в Сирії, а з початком російського вторгнення в Україну переключився на моніторинг цієї війни. Oryx базується лише на візуально підтверджених даних з відкритих джерел, зафіксовані втрати слід розглядати як мінімальну оцінку.

Скільки техніки втратила армія РФ з 2022 року

Втрати російських окупантів. Фото: Oryx

За даними проєкту, станом на 18 січня 2025 року Росія втратила 20 004 одиниці техніки: 15 039 знищено, 842 пошкоджено, 1115 залишено на полі бою з невідомим статусом, а 3008 захоплено українськими військами.

Втрати бронетехніки (танків, БМП, БТР та MRAP) складають 11 597 одиниць: 8720 знищено, 367 пошкоджено, 975 залишено, 1535 захоплено.

Крім того, втрачено 437 одиниць буксованої артилерії, 869 одиниць самохідної артилерії та 451 пускову установку систем залпового вогню. Також втрачено щонайменше 298 систем протиповітряної оборони, 134 літаки та 151 вертоліт.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що причиною переваги РФ на сході є повільне постачання допомоги ЗСУ від партнерів.

А в ІSW спрогнозували, коли Сили оборони ліквідують всіх військових КНДР, які воюють на боці ворога.