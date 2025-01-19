Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow РФ втратила тисячі одиниць техніки — Oryx підрахував конкретно arrow

РФ втратила тисячі одиниць техніки — Oryx підрахував конкретно

19 січня 2025 05:33
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
З початку широкомасштабного вторгнення армія РФ втратила в Україні понад 20 тисяч одиниць техніки, вважають в Oryx
Знищенний танк армії РФ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Проєкт OSINT Oryx зафіксував знищення десятків тисяч одиниць російської військової техніки з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Розслідувачі зафіксували понад 20 000 одиниць підбитої техніки окупантів. 

Про це повідомив адміністратор проєкту Якуб Яновський в соцмережі X.

Читайте також:

Що таке Oryx

Це нідерландський проєкт розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) у сфері оборони, заснований у 2013 році, спочатку зосередився на війні в Сирії, а з початком російського вторгнення в Україну переключився на моніторинг цієї війни. Oryx базується лише на візуально підтверджених даних з відкритих джерел, зафіксовані втрати слід розглядати як мінімальну оцінку.

Скільки техніки втратила армія РФ з 2022 року

None - фото 1
Втрати російських окупантів. Фото: Oryx

За даними проєкту, станом на 18 січня 2025 року Росія втратила 20 004 одиниці техніки: 15 039 знищено, 842 пошкоджено, 1115 залишено на полі бою з невідомим статусом, а 3008 захоплено українськими військами.

Втрати бронетехніки (танків, БМП, БТР та MRAP) складають 11 597 одиниць: 8720 знищено, 367 пошкоджено, 975 залишено, 1535 захоплено.

Крім того, втрачено 437 одиниць буксованої артилерії, 869 одиниць самохідної артилерії та 451 пускову установку систем залпового вогню. Також втрачено щонайменше 298 систем протиповітряної оборони, 134 літаки та 151 вертоліт.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що причиною переваги РФ на сході є повільне постачання допомоги ЗСУ від партнерів.

А в ІSW спрогнозували, коли Сили оборони ліквідують всіх військових КНДР, які воюють на боці ворога.

військова техніка війна в Україні ситуація на фронті втрати окупантів армія РФ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:50 Зарядіть телефони — у кого з одеситів не буде світла сьогодні

09:41 Повітряні сили відзвітували про збиті ворожі цілі цієї ночі

09:19 Локальні затори та ДТП — ситуація на трасі Одеса-Рені зараз

08:57 Пенсії ветеранам з інвалідністю— чи зменшаться виплати

08:55 На кількох напрямках дуже гаряче — ранкове зведення Генштабу

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

08:15 Безплатне житло від держави — хто має шанс отримати у 2025 році

08:02 Чоловік не з'явився до ТЦК через хвору матір — що вирішив суд

08:00 Росіяни стягують сили під Покровськ — в ISW розкрили плани ворога

07:30 Деяким чоловікам треба повторно пройти ВЛК, інакше чекає штраф

09:50 Зарядіть телефони — у кого з одеситів не буде світла сьогодні

09:41 Повітряні сили відзвітували про збиті ворожі цілі цієї ночі

09:19 Локальні затори та ДТП — ситуація на трасі Одеса-Рені зараз

08:57 Пенсії ветеранам з інвалідністю— чи зменшаться виплати

08:55 На кількох напрямках дуже гаряче — ранкове зведення Генштабу

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:15 Безплатне житло від держави — хто має шанс отримати у 2025 році

08:02 Чоловік не з'явився до ТЦК через хвору матір — що вирішив суд

08:00 Росіяни стягують сили під Покровськ — в ISW розкрили плани ворога

07:30 Деяким чоловікам треба повторно пройти ВЛК, інакше чекає штраф

07:01 ПриватБанк заблокував картку 80-річній клієнтці — що сталося

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році