Зеленський назвав причину переваги РФ на сході України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі Росія має перевагу на східних напрямках фронту. Він вважає, що така ситуація склалася через повільне постачання допомоги від партнерів.

Про це український лідер сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві у четвер, 16 січня.

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Ситуація на фронті

"Мир через силу — це детально було описано в нашому плані перемоги. Це не просто гучні слова, там сильна Україна. І саме така Україна може відбити свою незалежність й захистити своїх людей", — сказав він.

Також там був пакет зброї, посилення України на полі бою з врахуванням нашої армії, а не зменшення її в рази, як цього хоче ворог. Зеленський наголосив, що при будь-якій дипломатії збереження кількісної армії, яка зараз є, — для нас захист номер один.

Водночас що стосується поля бою — не віддавати ініціативу росіянам, у яких наразі на сході вона є. На думку президента, це сталося через повільне постачання й укомплектування наших бригад, але, безумовно, свою ініціативу на півночі росіяни втратили.

"Стабілізація в цілому — це дуже важливий фактор, треба зробити те саме на Донецькому напрямку, і тут про кількість і про час", — додав він.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський та прем'єр Британії Стармер уклали угоду про "100-річне партнерство", яка передбачає зміцнення співпраці в усіх сферах.

Також Зеленський пояснив, що для сильної позиції під час переговорів Україні допоможе хоча б запрошення до НАТО.