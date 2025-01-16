Зеленский назвал причину превосходства РФ на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас у России преимущество на восточных направлениях фронта. Он считает, что такая ситуация сложилась из-за медленных поставок помощи от партнеров.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве в четверг, 16 января.

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"Мир через силу" — это подробно было описано в нашем плане победы. Это не просто громкие слова, там сильная Украина. И именно такая Украина может отбить свою независимость и защитить своих людей", — сказал он.

Также там был пакет оружия, усиление Украины на поле боя с учетом нашей армии, а не уменьшение ее в разы, как этого хочет враг. Зеленский подчеркнул, что при любой дипломатии сохранение количественной армии, которая сейчас есть, — для нас защита номер один.

В то же время что касается поля боя — важно не отдавать инициативу россиянам, у которых сейчас на востоке она есть. По мнению президента, это произошло из-за медленного снабжения и укомплектования наших бригад, но, безусловно, свою инициативу на севере россияне потеряли.

"Стабилизация в целом — это очень важный фактор, надо сделать то же самое на Донецком направлении, и здесь о количестве и о времени", — добавил он.

Напомним, сегодня Зеленский и премьер Британии Стармер заключили соглашение о "100-летнем партнерстве", которое предусматривает укрепление сотрудничества во всех сферах.

Также Зеленский объяснил, что для сильной позиции во время переговоров Украине поможет хоть бы приглашение в НАТО.