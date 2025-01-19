С начала широкомасштабного вторжения армия РФ потеряла в Украине более 20 тысяч единиц техники, считают в Oryx

Уничтоженный танк армии РФ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Проект OSINT Oryx зафиксировал уничтожение десятков тысяч единиц российской военной техники с начала полномасштабного вторжения в Украину. Расследователи зафиксировали более 20 000 единиц подбитой техники оккупантов.

Об этом сообщил администратор проекта Якуб Яновский в соцсети X.

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Что такое Oryx

Это нидерландский проект разведки на основе открытых источников (OSINT) в сфере обороны, основанный в 2013 году, сначала сосредоточился на войне в Сирии, а с началом российского вторжения в Украину переключился на мониторинг этой войны. Oryx базируется только на визуально подтвержденных данных из открытых источников, зафиксированные потери следует рассматривать как минимальную оценку.

Сколько техники потеряла армия РФ с 2022 года

Потери российских оккупантов. Фото: Oryx

По данным проекта, по состоянию на 18 января 2025 года Россия потеряла 20 004 единицы техники: 15 039 уничтожено, 842 повреждено, 1115 оставлено на поле боя с неизвестным статусом, а 3008 захвачено украинскими войсками.

Потери бронетехники (танков, БМП, БТР и MRAP) составляют 11 597 единиц: 8720 уничтожено, 367 повреждено, 975 оставлено, 1535 захвачено.

Кроме того, потеряно 437 единиц буксируемой артиллерии, 869 единиц самоходной артиллерии и 451 пусковую установку систем залпового огня. Также потеряно по меньшей мере 298 систем противовоздушной обороны, 134 самолета и 151 вертолет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что причиной превосходства РФ на востоке является медленное поставка помощи ВСУ от партнеров.

А в ISW спрогнозировали, когда Силы обороны ликвидируют всех военных КНДР, воюющих на стороне врага.