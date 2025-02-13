Комплекс Валдай — під Москвою знищили дві установки РФ

Радіолокаційний комплекс "Валдай". Фото: росЗМІ

Під Москвою у ніч проти 7 лютого знищили два новітні радіолокаційні комплекси РФ "Валдай". Вони призначені для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БпЛА.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України у четвер, 13 лютого.

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Знищення російських комплексів "Валдай"

"У ніч з 6 на 7 лютого 2025 року на території в/ч 52116 у місті Долгопрудний під Москвою стався сильний вибух. Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси "Валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Як пояснили в ГУР, це новітня розробка російського військово-промислового комплексу ― перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії Росії.

Також відомо, що військова частина, на якій вибухнули "Валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою.

Нагадаємо, вночі 11 лютого у Саратові після атаки БпЛА загорівся нафтопереробний завод. Воно входить до структури російської нафтової компанії "Роснефть" і є одним із найстаріших НПЗ у Росії.

Крім того, 10 лютого дрони атакували один із ключових російських НПЗ на Кубані. Підприємство має потужність 6,25 млн тонн нафти на рік.